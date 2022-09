Vassiljev Rahvuste liigast: võit oli igas mängus kohustuslik

Eesti oli esimesel pooltunnil San Marino vastu raskustes, ent kohtumise edenedes said meie mehed enda mängu paremini käima. "Vastane kulutas meie mängu takistamisele palju energiat. Meil läks natukene aega, et õiged söödud ja rütm leida. Lõppkokkuvõttes oli meil väga vähe hetki, kus keskendumise kaotasime," kommenteeris Vassiljev San Marino kohtumist.

Eesti D-divisjonis veedetud ajaga jäi koondise kapten rahule. "Kindlasti võime rahule jääda, sest eesmärk sai täidetud. Aga see ei tähenda, et meil nüüd C-divisjonis kuidagi kergem oleks. Nüüd keskendume järgmistele mängudele ja jääme huviga Rahvuste liiga loosi ootama."

Neljast Rahvuste liiga kohtumisest teenitud neli võitu andsid koondisele enesekindlust juurde. "Võidud olid tähtsad, eriti kui arvestada seda, et meie õlgadel oli pidev surve. Võit oli igas mängus kohustuslik ja neljal korral saime sellega hakkama. See on tore. Nüüd on jälle vaja aru saada, et selliseid meeskondi meile enam vastu ei tule."

Kui palju on 38-aastasel Vassiljevil tahtmist ja jaksu, et koondist ka järgnevatel aastatel esindada? "Raske on niimoodi öelda. Saan ise ka aru, et see aeg vaikselt tuleb ja teised mängijad peavad üle võtma. See on pigem sõnum neile. Mina mängin nii kaua kui mängin, aga nemad peavad hakkama tegusid tegema. Nii rahvusvahelisel tasemel kui ka koduklubides."