Häberli: tõestasime, et saame pinge all mängimisega hakkama

Eesti meeste jalgpallikoondis alistas UEFA Rahvuste liiga D-divisjoni viimases alagrupimängus San Marino 4:0 ning lõpetas alagrupi täiseduga. Koondise peatreener Thomas Häberli usub, et Eesti koondis tõestas D-divisjonis veedetud aja jooksul, et meeskond saab pinge all mängimisega hakkama.

"Tulemus on muidugi suurepärane. Alguses olime natuke hädas ja vajasime mõningaid momente, et mängu sisse saada, aga pärast esimest väravat läks mängupilt paremaks ning terve teise poolaja mängisime väga hästi," võttis peatreener San Marino mängu kokku.

Kahel korral Malta ja San Marinoga madistanud Eesti oli oma D-divisjoni alagrupi favoriit. Häberli sõnul tekitas favoriidistaatus lisapingeid.

"Ma polnud kindel, kuidas meeskond pingega hakkama saab. See oli üle pika aja esimene kord, kui meilt nõuti mängude võitmist. Rahvusmeeskonnas on sedasorti pinge natukene teistsugune kui klubis. Aga saime eesmärgi täidetud ja see on lõpuks kõige tähtsam. Samuti tõestasime, et saame pinge all mängimisega hakkama ja see paneb mind natukene paremini tundma."

Häberli hinnangul aitas D-divisjonis veedetud aeg kasvatada meeskonna võidujanu. "Kui ma ei eksi, siis eile (esmaspäeval - toim) oli minu kaheksas võit Eesti peatreenerina. Kui ma siia tulin, siis ütlesin mängijatele, et me peame mänge võitma. Pole vahet, kas tegemist on sõprusmängude, valiksarjamängude või millegi muuga, me peame võitma."

"Loomulikult mõistan, et tegemist oli D-divisjoniga, kuid minu jaoks on kõige tähtsam see, et me liiguksime õiges suunas. Meil on veel palju minna, aga hetkel olen rahul ning jään põnevusega Balti karikat ootama."