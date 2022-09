Filmikriitik "Kalevi" filmist: ta on spordifilm selle kõige paremas mõttes

Eelmisel nädalal esilinastus mängufilm "Kalev", mille eel kruviti ootused väga kõrgeks. Kinos saab nüüd igaüks ise veenduda, kas ja kuivõrd film tema loodetule vastab.

"Spordipühapäev" kutsus stuudiosse filmikriitiku, DocPoint Tallinn dokumentaalfilmide festivali kunstilise juhi Kaarel Kuurmaa, kes on elus väga palju puutunud kokku ka spordifilmidega.

"Ma arvan, et selle filmi järele on olnud ootus. Eestis on üleüldse spordifilme väga vähe tehtud," ütles Kuurmaa.

"Selle filmi välja tulemise hetk on sattunud ühest küljest väga õnnetule ja samal ajal väga õnnelikule ajale filmi tegijate jaoks. Kaks suurt elementi tuleb siin esile tõsta. Kindlasti Venemaa sissetung Ukrainasse, mis Eesti ühiskonnas tugevad haavad lahti kiskus, millele on filmi põhiline draamakaar üles ehitatud. Kui vaadata spordialaselt, siis spordiala, millest see film on, on tõusuteel," ütles filmikriitik Kuurmaa.

Kuurmaa sõnul on tegu hea spordifilmiga kõige paremas mõttes, millest suur osa toimub spordisaalis.

"Laias laastus on ta ikkagi draama. Selles on komöödiat üllatavalt palju. Ta on ikkagi spordifilm selle kõige paremas mõttes. Sellest filmist ka ajaliselt väga suur osa toimub spordisaalis. Hea spordifilm ongi alati ka millestki muust, kui spordist," lisas Kuurmaa.

Kuula ka täispikka intervjuud.