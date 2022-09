Noormeeste U-19 koondis kaotas teise poolaja väravatest Poolale

Eestile avanes võimalus kohe esimesel minutil, kui heade söötudega murti vasakust äärest karistusalasse. Seal pääses löögile Ramol Sillamaa, kelle ürituse vastaste väravavaht püüdis. Paraku jäi see eestlaste jaoks avapoolaja parimaks šansiks, kui võõrustajad elavnesid silmnähtavalt ning asusid omakorda avaväravat otsima, vahendab jalgpall.ee.

Esimesel poolajal oli pallivaldamine kindlalt Poola kasuks ja Eesti oli sunnitud enamasti kaitsetööd tegema. Oma karistusala turvamisega saadi aga südikalt hakkama, kui mitmel korral blokeeriti lööke ennastsalgavalt. Esimese kolmveerandtunni üks ohtlikumaid olukordi sündis viimasel minutil, kui Maximillian Oyedele löök läks napilt postist mööda. See tähendas, et vaheajapausile suunduti väravateta viigiga.

Teist poolaega jätkas Poola samasuguse survega nagu esimene lõpetati, kui Dawid Bugaj viis palli terava sööduga värava eest läbi, kuid sellele keegi jalga vastu ei saanud. Poolakad ei jätnud jonni ja eestlaste väravat rünnati igast asendist. Löögid siiski enamasti raamide vahele teed ei leidnud ja seis tablool püsis muutumatuna.

Pöördepunkt saabus aga 65. minutil, kui Martin Vetkali vastu vilistati karistusalas viga ja Poola teenis penalti. Selle realiseeris vahetusest sekkunud Tomasz Pienko kindlalt. Neli minutit hiljem suurendas Pienko võõrustajate eduseisu, kui lahendas üks ühele olukorra. Üleminutitel oli poolakal võimalik vormistada ka kübaratrikk, ent Ott Nõmm tegutses väravas hästi ja tõrjus lähilöögi. Peagi kõlas ka lõpuvile, mis tähistas väljakuperemeeste võitu.

Koondise peatreener Alo Bärengrub tunnistas, et kohtumine kindlasti kergemate killast ei olnud. "Ütlemata raske esimene poolaeg, aga midagi lihtsamat me ka ei oodanud. Plaan oli vastu pidada ja mängida nii hästi kui kannatab. Meid pandi kõva surve alla, aga selle elasime esialgu üle. Teisel poolajal oli plaan vahetustega mängijaid aidata ja kuni penaltini see ka toimis. Pärast esimest väravat oli juba keerulisem, sest moraalselt mõjus see mängijatele raskelt. Samas ütlesin ka poistele, et kahetseda pole midagi, kõik andsid endast väljakul maksimumi," sõnas peatreener.

Vaatamata tänasele tulemusele on Eestil siiski võimalik jõuda alagrupis kahe esimese sekka ja tagada sellega edasipääs Eliitringi. Miniturniiri viimased mängud peetakse teisipäeval, 27. septembril kell 15.00. Alagruppi täiseduga juhtiv Poola läheb vastamisi Itaaliaga, kellel on kirjas kolm punkti. Teisel kohal paiknev Eesti kohtub Bosnia ja Hertsegoviinaga, kellel pole kahe mänguga õnnestunud punktiarvet avada.

"Kõik võimalused on olemas. Täna keskendusime ainult Poola mängule ja selle peale veel ei mõelnud, mis järgmisena tuleb. Nüüd tuleb taastuda ja valmistuda võimalikult hästi viimaseks kohtumiseks," lausus Bärengrub.