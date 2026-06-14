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Austraalia üllatas Türgit kahe vastuseta väravaga

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril sündis pühapäeva hommikul üllatus, kui Austraalia lõi D-alagrupis Türgile kaks vastuseta väravat.

Austraalia läks Vancouveris toimunud kohtumist juhtima 27. minutil, kui Watfordis mängiv Nestory Irankunda suurepärase soolorünnaku tabamuseks vormistas. Pärast seda tabasid avapoolajal 69 protsenti ajast palli vallanud türklased ka vastase väravaposti, aga väravalisa ei sündinud ja pausile mindi Austraalia 1:0 eduseisul.

Türgi dikteeris mängutempot ka teisel poolajal, aga Austraalia kaitseliin püsis kindel ja suutis klaarida kõik vastase võimalused. Eriliselt paistis silma Austraalia 22-aastane väravavaht Patrick Beach, kes sooritas mängu vältel mitu suurepärast tõrjet, et seljatagune puhas hoida. 75. minutil pani Connor Metcalfe võidule hüüumärgi, kui viis madala kauglöögiga austraallased juhtima 2:0 ja see jäi ka mängu lõppskooriks.

Türgi tegi mängu lõpuks lausa 30 pealelööki, millest raamidesse läks kaheksa. Austraalia saatis Türgi värava poole üheksa lööki, millest raamide vahele läks neli. Pallivaldamine jäi mängu lõpuks Türgi kasuks numbritega 72-28.

Tony Popovici juhendatavad võtsid selle võiduga D-alagrupis sisse teise koha, liidrina jätkab Paraguay 4:1 alistanud USA. Türgi on kolmandal kohal ning Paraguay neljandal. Järgmised mängud D-alagrupis peetakse öösel vastu 26. juunit, Austraalia kohtub Paraguayga ning Türgi USA-ga.

D-alagrupp

Austraalia

2
:
0

Türgi

90:00

  • Irankunda27'
  • Metcalfe75'

    Toimetaja: Kristjan Kallaste

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