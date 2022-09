Noormeeste U-19 koondis tuli kaotusseisust välja ning jõudis Eliitringi

Enne otsustavat kohtumist teisest ehk edasiviivast kohast kinni hoidnud Eesti jäi tagaajaja rolli 25. minutil, kui vastaste poolelt tegi skoori Aleksandar Kahvic. Kõigest viis minutit hiljem suurendas Antonio Prskalo Bosnia ja Hertsegoviina eduseisu ja selle skooriga suunduti ka vaheajapausile.

Mäng tundus tüürivat juba kindlalt vastaste sadamasse, ent 56. minutil õnnestus vahetusest sekkunud Gregor Lehtmetsal jalg valgeks saada ja vahet vähendada. Mängu 61. minutil jäi Bosnia ja Hertsegoviina arvulisse vähemusse, kui Irfan Ramić saadeti kahe kollase kaardiga väljakult ära. Eestil õnnestus ülekaal ära kasutada 86. minutil, kui viigivärava lõi kaheksa minutit varem pingilt sekkunud Daniel Luts ning kohtumise lisaminutitel pööras Egert Õunapuu seisu juba Eesti kasuks 3:2.

Kokkuvõttes jäid alagrupis kuue punkti peale kolm koondist, kuid tänu omavahelistele mängude väravate vahele pääsesid edasi just Poola ja Eesti. Eliitringi kohtumised peetakse 2023. aasta kevadel.

Koondise peatreener Alo Bärengrub rõhutas, et teisipäevases mängus tõi edu ühtne grupp. "Nii raskest seisust välja tulemine on suur eneseületus. Olime tegelikult väga kenasti mängus, aga oli näha, et mõlemad võistkonnad tunnetasid, et palju on kaalul. Lasime endale esimese värava lüüa standardolukorrast ja kiirelt tuli ka teine. Pärast seda tekkis korraks vaimne äravajumine", rääkis peatreener esimesest poolajast.

"Vaheajal tegime mõned korrektuurid formatsioonis ja taktikas ja see andis justkui uue hingamise. Kindlasti aitas ka nende vähemusse jäämine, aga murdepunkt oli Lehtmetsa värav, mis andis poistele usku, et võime võitjatena välja tulla. Lõpuks aitasid vahetused meid jalule ja tõid meid välja 0:2 kaotusseisust. See mäng andis tunnistust meie kollektiivi tugevusest ja tihtipeale otsustavad mänge ka mängijad, kes tulevad pingilt," sõnas Bärengrub.

Eliitringi pääsemise kohta jagus peatreeneril poiste kohta vaid kiidusõnu.

"Seda emotsiooni kirjeldada on raske, seda peaks oma silmaga nägema. See on poiste jaoks midagi suurt ja see jääb neile eluks ajaks meelde. Kui enne valikturniiri inimesed küsisid, kellega vastamisi lähme, siis nende reaktsioon ei pakatanud just enesekindlusest ja usust meie poiste vastu. Arvan, et suutsime nüüd tõestada vastupidist ja teha häid esitusi. See kuidas selle grupi tööle saime, on suurepärane. Poisid uskusid ja nende enesekindlus kasvas kogu aeg. Kiitus tervele personalile, mängijatele ja kogu Eesti jalgpallile," lausus Bärengrub lõpetuseks.