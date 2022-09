Häberli Maltaga kohtumise eel: mäng Tallinnas saab olema kõige olulisem

Septembri aknas mängitakse kõigepealt koduväljakul Maltaga, misjärel kohtutakse võõrsil San Marinoga.

Koondise peatreeneri Thomas Häberli sõnul on kahest mängust olulisem just kodumäng Maltaga, mis otsustab järgmiseks Rahvuste liiga hooajaks C-divisjonisse pääseja.

"Mäng Tallinnas saab olema kõige olulisem. Esimene mäng on sel aastal kõige olulisem ka nende võistkonnale. Me teame seda ja me peame panema kõik välja. Me peame mängima paremini, kui Maltal, et tõusta Rahvuste liiga C-divisjoni," ütles Thomas Häberli.