Poolak MM-i finaali jõudmisest: iga sõiduga läheb paremaks

Eesti paarisaeruline neljapaat jäi eelsõidus neljandaks ning kõik lootused edasipääsuks olid vahesõidul. Seal näidati tunduvalt paremat minekut ja võeti sõiduvõit. Poolfinaalis saadi Itaalia ja Suurbritannia järel kolmas koht, mis tagas koha A-finaalis.

"Tõsi on see, et A-finaal on meil kotis. See on väga suur sõna ja kõva märk, et see tiim välja vedas terve hooaja. Mul on väga ülevad emotsioonid. See sõit oli üks raskemaid. Mul tuleb Rio olümpiafinaal meelde," ütles Allar Raja pärast poolfinaali.

Neljapaadi liikmetest Allar Raja ja Tõnu Endrekson on MM-il võitnud vastavalt neli ja viis pronksmedalit, kuid teise kahe sõudja Johann Poolaku ja Mikhail Kushteyni jaoks on tegu esimese MM-i finaaliga.

"Esimene MM-i finaal. Väga uhke tunne on, mis pole veel päris kohale jõudnud. Esimese sõidu saime kuidagi üle kivide ja kändude. Iga sõiduga läheb paremaks ja mina ei ole oma lühikese sportlaskarjääri jooksul teinud nii hullu sõitu. Treener ütles ka, et tal on au olla sellise ühtse meeskonna treener," ütles Johann Poolak.

Raja ütleb, et nad jäävad ka finaalis enda sõiduplaanile kindlaks, kuna see toob neile edu.

"See teadmine, et me oleme võimelised medali pretendentidega koos sõitma, on meile oluline märk. Meie stiil on tõusev sõit. Me jääme oma sõidupildile kindlaks ja see toidab meid," lisas Raja.