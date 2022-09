Allar Raja enne MM: kindel eesmärk on jõuda kaheksa hulka

Augustis Euroopa meistrivõistlustel A-finaalis viiendaks tulnud Eesti neljapaat, uues koosseisus Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak, peale EM-i veel pikale hooajale punkti panna ei saanud. Viimased nädalad treeniti Pärnus aasta kõige tähtsamaks suurvõistluseks ehk MM-iks ning Raja sõnul on praegu vorm hooaja parim.

"Ma arvan, et kõik on sujunud nii nagu peab - isiklikult tunnen, et vorm on hooaja parim. Veetreeningutel takistusi ei ole olnud," lausus ta ERR-ile.

Kui Endreksonil on paarisaerulisel neljapaadil ette näidata neli ning Rajal kolm MM-pronksi, siis Poolakul ja Kushteynil seisab ees MM-debüüt. Vanameistrid on aga noorte arenguga väga rahul.

"Nemad meid tagant utsitavad ja siin peab vahel mehi tagasi hoidma, et alati ei ole hea teha kümme minutit üle, vaid mõnikord võib kaks minutit varem vee pealt ära ka tulla," jätkas Raja. "Mina näen, et ka nemad on suutnud grammikese juurde panna võrreldes euroopakatega."

Poolak: "Hea on oma esimest suurt tiitlivõistlust selliste kogenud meestega jagada, siis nii-öelda Eesti pikaaegses põhipaatkonnas."

Viimased kaks aastat koroona tõttu ära jäänud maailmameistrivõistlused toimuvad sel korral Tšehhi sõudmise Mekas Racices, kus kõik meie mehed on varem ka käinud.

"Me oleme Mikhailiga kaks, kes on hiljuti seal käinud," ütles Poolak. "Selle kogemuse põhjal, võrreldes Müncheni ilmaga, tõenäosus, et seal allatuul tuleb, on natuke suurem. Need tingimused on kindlasti kiiremad ja ka füüsilises mõttes ka natuke kergemad."

Raja sõnas, et kuigi finaali jõudmine oleks eneseületus, on see reaalne eesmärk. "Mina ütlen enda sellisest kahe jalaga maapeal seisukohast alati, et kas finaal oleks just eneseületus, aga see oleks meile ikkagi suurepärane kordaminek. Kaheksa hulka on meile kindel eesmärk. Sinna tahapoole jäädes... siis on olnud lihtsalt tubli hooaeg ja head väljakutsed."

Kui neljapaadil hakkab võistlus esmaspäeval, siis pühapäeval kindlustas juba edasipääsu veerandfinaali Eesti kergekaalu paarisaeruline kahepaat koosseisus Ander Koppel ja Elar Loot.