Endrekson enne vahesõitu: kõik on siiski võimalik

Mäng käis poolfinaali pääsemise peale, mille kindlustas igas sõidus kaks paremat, kõik ülejäänud said uue võimaluse teisipäeval peetavates vahesõitudes, vahendab Sõudeliit.ee.

Eelsõidu võitis Itaalia ajaga 5.43,94, järgnesid Holland (5.45,19) ja üha paremasse hoogu minev Leedu (5.45,6). Eestist tahapoole jäid USA (5.56,61) ja Indoneesia (6.14,94).

"Mõtlesin, et milles asi võis olla ja arvan, et tegemist on tehnilise nüansiga. Tundub, et me ei saanud õiget rütmi kätte," rääkis Eesti paatkonna staažikaim, Tõnu Endrekson.

Vanameistri sõnul on kõik tiimiliikmed poolteist kuud tagasi toimunud EM-ist taastunud ja ettevalmistus MM-iks läks plaanipäraselt. Teisipäevaks ennustab ta karmi sõitu: "Meil on selg vastu seina, ent kõik on siiski võimalik."

Teisest eelsõidust läksid puhaste paberitega edasi Suurbritannia (5.41,91) ja Rumeenia (5.42,94), kolmandast Poola (5.43) ja Ukraina (5.45,56).

Vahesõidud on Eesti aja järgi kavas teisipäeval kell 13.05 ja 13.12. Eesti kvartett paneb paadi joonele neist teises, kus vastasteks on USA, Norra, Hiina ja Uus-Meremaa. Poolfinaali pääseb kolm paremat, ülejäänute laeks jääb C-finaal.

Teisipäeval on paarisaerulisel kahepaadil veerandfinaalis võistlustules kergekaallased Ander Koppel (Pärnu SK Kalev) ja Elar Loot (SAK Tartu), kes asuvad jahtima poolfinaalikohta. Noormeeste start on kell 12.11. Rivaalideks on Lõuna-Aafrika Vabariik, Portugal, Norra, Saksamaa ja Ungari. 12 parema sekka viib koht esikolme seas.