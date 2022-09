Prantsusmaa tippkorvpallur visati pärast Venemaa klubiga liitumist koondisest välja

Kolmapäeval avaldas Zenit ühismeedias, et klubi sõlmis 1+1 lepingu viimastel aastatel Madridi Reali ja Barcelona hingekirja kuulunud Heurteliga.

Welcome to the squad, Thomas Heurtel



1+1 deal, here's more: https://t.co/OKcB5rQFhq pic.twitter.com/0FKNTzb57g — Basketball club Zenit (@zenitbasket) September 21, 2022

Neljapäeva hommikul teatas Prantsusmaa korvpalliliit (FFBB), et Heurtel rikkus lepingu sõlmimisega tema ja alaliidu vahelist kokkulepet ning seetõttu ei saa tagamängija rahvuskoondist enam esindada.

"Saime Twitteri kaudu teada, et Thomas Heurtel sõlmis Peterburi Zenitiga lepingu. Heurtel kirjutas juuli lõpus alla dokumendile, mis sätestas, et ta ei liitu ühegi Venemaa või Valgevene klubiga. Juhul kui Heurtel mängib Zeniti eest, on tegemist alaliidu ja mängija vahelise kokkuleppe rikkumisega. Sellest tulenevalt ei saa ta järgnevatel koondisepausidel koondisekutset ning ta jäetakse eemale ka 2024. aasta Pariisi olümpiamängudest," teatas FFBB pressiteate vahendusel.

Prantsusmaa EM-koondisest jäid mitmed mängijad samal põhjusel välja. Üheks selliseks mängijaks oli juulis Pireuse Olympiakosest Moskva CSKA-sse siirdunud Livio Jean-Charles.

Möödunud hooajal aitas 33-aastane Heurtel Madridi Reali Hispaania kõrgliiga võitjaks ja Euroliiga finaali, kus Real jäi alla Istanbuli Anadolu Efesile. Euroliigas viskas Heurtel keskmiselt mängus üheksa punkti ja andis 4,6 korvisöötu. EM-il tuli Heurtel rahvuskoondisega hõbedale, tema keskmisteks näitajateks olid 10,4 punkti ja 7,1 korvisöötu.