Epp Mäe pronksmedalist: iga medali üle on siiras rõõm

"Kindlasti iga medali üle on siiras rõõm. Mul on puudu ainult MM-i kuldmedal ja ma läksin sinna sooviga seda võita. Hindan iga medalit, mis ma koju toon. Iga medali taga on väga suur töö," ütles eestlanna oma järjekordse medalivõidu kohta.

Mäe vigastas eelmisel aastal põlve, mistõttu tuli treeningplaane mõnevõrra muuta.

"Andis mingil määral tunda. Pidime treeningplaane muutma, sest mingid asjad vahepeal ei töötanud," sõnas Mäe.

Mäe on tiitlivõistlustelt võitnud varsti juba kümme medalit ning sel MM-il läks ta kulda jahtima.

"Olen ikkagi õnnelik ja ei nuta neid medaleid taga, mida ma ei ole saanud. Kui ma tulen tühjade pihkudega tagasi, siis see on minu jaoks pettumus," kommenteeris Mäe.

Eestlannal on omajagu kogemust, kuid teda endiselt innustab tagant see teadmine, et arenguruumi veel on.

"Tunnen, et mul on edasiminekuruumi. Leian, et ma ei ole veel oma lage saavutanud," lisas Mäe.

Mäel on mõtted ka järgmiste olümpiamängude peal ning töö selle nimel vaikselt käib.

"Muidugi mõtleme juba sellepeale. Järgmise hooaja lõpus jagatakse välja esimesed olümpiakohad. Järgmiseks hooajaks on see eesmärk, et olümpiakoht tuleks juba MM-ilt," ütles Epp Mäe.