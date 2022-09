Epp Mäe: taktikaline viga poolfinaalis näris tükk aega

Poolfinaalis oma taktikalise vea tõttu egiptlannalt Samar Hamzalt 2:3 kaotuse saanud Mäe oli pronksimatšiks valusa kaotuse selja taha jätnud. Medaliheitluses kanadalanna Justina Renay Di Stasioga teenisid mõlemad alguses vastase passiivsuse eest punkti, kuid lõpuks võttis 2:1 võidu eestlanna.

"Mati peal tunne oli iseenesest hea, aga see üks taktikaline viga näris mind pärast seda poolfinaali ikka tükk aega," sõnas Mäe ERR-ile. "Selleks, et pronksimatšiks korralikult valmis olla, siis tuli see poolfinaal justkui endast mööda lasta."

"See enda peale pahane olemine tuli ära lõpetada ja uuesti ennast kokku võtta, et pronksi peale võimalikult hästi maadelda ja seekord teha mitte taktikalisi vigu nii nagu poolfinaalis."

Maailmameistritiitli võitis türklanna Yasemin Adar, kes sai finaalis 6:0 jagu Mäe alistanud Hamzast. Teise pronksi sai kaela jaapanlanna Yuka Kagami. Mäel on nüüd tiitlivõistlustelt kokku seitse medalit, kolme MM-pronksi kõrval on tal ette näidata ka MM-hõbe ja kolm medalit Euroopa meistrivõistlustelt.

"Minu jaoks on iga võistlus uus võistlus. See, mis on olnud, on olnud," lausus Mäe. "Kui tahan uuesti medalit võita, siis tuleb keskenduda sellele, mis on praegu."

Järgmise aasta MM-il jagatakse välja ka viis esimest Pariisi olümpiapiletit. Praegu on Mäe jaoks hooaeg läbi ja ees ootab väljateenitud puhkus.