Karmen Bruus nomineeriti Euroopa tõusva tähe auhinnale

Tallinnas toimuval auhinnagalal kuulutatakse välja aasta parim mees- ja naissportlane ning tõusev täht noormeeste ja neidude arvestuses. Neidude tõusva tähe auhinnale on üles seatud ka kõrgushüppaja Karmen Bruus.

17-aastane Bruus tuli suvel U-20 vanuseklassi maailmameistriks ning Eugene'is peetud täiskasvanute kergejõustiku MM-il kordas eestlanna rahvusrekordit ja kuni 18-aastaste maailma tipptulemust (1.96 m), saavutades lõpuks seitsmenda koha. Münchenis toimunud täiskasvanute EM-il jäi Bruus jagama 15. kohta.

Lisaks Bruusile kandideerivad neidude tõusva tähe auhinnale ka Ayla Hallberg Hossain (Rootsi), Yemi Mary John (Suurbritannia), Jolanda Kallabis (Saksamaa), Clemence Rougier (Prantsusmaa), Valentina Savva (Küpros), Elina Tzengko (Kreeka), Saga Vanninen (Soome) ning Adriana Vilagos ja Angelina Topic (mõlemad Serbia).

Noormeestest kandideerivad auhinnale Blessing Afrifah (Iisrael), Mykolas Alekna (Leedu), Anthony Ammirati (Prantsusmaa), Gabriel Emmanuel ja Niels Laros (mõlemad Holland), Artur Felfner (Ukraina), Mattia Furlani (Itaalia), Iosif Kesidis (Küpros), Ismail Nezir (Türgi) ja Topi Parviainen (Soome).

Neidude tõusva tähe auhinna on varasemalt võitnud sellised nimekad sportlased nagu näiteks 2012. aasta olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Jessica Ennis-Hill (2007), kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Sandra Perkovic (2010) ning samuti kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Nafissatou Thiam (2016). Mullu pälvis auhinna Tokyo olümpiapronks Femke Bol.

Oma hääle saad Bruusile anda Euroopa kergejõustikuliidu (European Athletics) Twitteri, Instagrami või Facebooki kodulehe vahendusel.

Aasta parima mees- ja naissportlase nominendid selguvad reedel.

RT to vote for Karmen Bruus!



World U20 high jump champion

7️⃣ World Athletics Championships

World U18 best of 1.96m



Voting closes on Friday 30 September.#GoldenTracks pic.twitter.com/Tj3ebq2tI2