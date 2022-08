Finaalturniiriks valmistuv neidude U-17 koondis võõrustab Poolat

Neidude U-17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva on koondise koosseisu nimetanud 24 noormängijat, kes tulevad kokku 12 erinevast jalgpalliklubist üle Eesti. Nädalapikkuseks laagriks kogunes koondis 30. augustil ning esimene vastasseis Poolaga ootab neid ees laupäeval, 3. septembril kell 13. Koondised lähevad omavahel taas vastamisi kaks päeva hiljem, 5. septembril kell 11. Pääsmed mängudele on saadaval Piletilevis ning mõlemale vastasseisule saab otsepildis kaasa elada ka jalgpall.ee vahendusel.

Koondisest jäävad vigastuse tõttu eemale Karola Purgats, Marta Panova ja Annegret Kala.

Poola U-17 koondise näol on tegemist A-tugevusgrupis mängivate noortega, kes on sel aastal suurelt võitnud Horvaatiat ning head vastupanu näidanud ka Inglismaale, kellele jäädi napilt alla. Seda, et ees ootab keeruline vastane, kinnitab ka koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva. "Oleme neid värskelt analüüsinud ja teame, et Poola on väga heal tasemel ning nad toimetavad hästi nii palliga kui kaitsetegevustes. Nad on tipptasemel võistkond, kes näitas nii Inglismaa, Prantsusmaa kui Horvaatia vastu suurepärast mängu – tulevad head ja rasked kohtumised," rääkis Ševoldajeva.

Kevadises EM-valiksarjas oli edukas ka Eesti, kes pääses tänu alagrupis saavutatud esikohale A-tugevusgruppi. Sügisel ootavad sinisärke ees kohtumised Inglismaa, Taani ja Ukrainaga ning Ševoldajeva sõnul on mängud Poolaga kõrgetasemelisteks kohtumisteks valmistumisel äärmiselt olulised. "Meie jaoks oli oluline saada valiksarja eel võimalikult realistliku intensiivsusega mänge, et mängijad teaksid, kui jõuliselt ja kiirelt nad toimetama peavad. Selliseid väljakutset pakkuvaid mänge ei saa meie koondis liiga tihti ja seetõttu on kohtumised Poolaga järgmise aasta finaalturniiri silmas pidades väga olulised," lisas Ševoldajeva.

Järgmisel aastal võõrustab Eesti neidude U-17 koondiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, kuhu on eestlased võõrustajana juba koha taganud. Tallinnas peetakse ka oktoobrikuus toimuv valiksarja esimene ring, kus kohtutakse Inglismaa, Taani ja Ukrainaga. A. Le Coq Arenal läheb Eesti neidude U-17 koondis Taaniga vastamisi 7. oktoobril kell 18. 10. oktoobril kohtutakse Inglismaaga ning 13. oktoobril kell 14.30 on vastaseks Ukraina.

Neidude U17 koondise koosseis kohtumisteks Poolaga:

Väravavahid:

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 8/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 2/0

Hanna Pihu (14.04.2007) – Tartu JK Tammeka 2/0

Kaitsjad:

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 12/0

Kirke Kala (08.02.2006) – Saku Sporting 9/1

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 8/0

Liisi Karilaid (22.09.2006) – JK Tabasalu 6/0

Valeria Nazarova (23.10.2007) – Jõhvi Phoenix ja JK Narva Trans ÜN 5/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 4/0

Liis Getter Saar (10.01.2007) – Viimsi JK 3/0

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna JK Legion 0/0

Ranele Valk (28.07.2007) – Rakvere JK Tarvas 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad:

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus 12/2

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 12/1

Aleksandra Orlova (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 10/7

Vanessa Grutop (14.08.2006) – JK Tallinna Kalev 9/6

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 7/1

Egle-Eliise Kurg (04.05.2007) – JK Tabasalu 6/1

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 5/0

Minna-Brit Jõelaid (08.02.2007) – JK Tabasalu 4/0

Karlotta Levin (15.08.2007) – FC Elva 2/0

Anželika Jotkina (10.09.2007) – Lasnamäe FC Ajax 2/0

Angelika Kolk (07.10.2006) – Tallinna FC Ararat 0/0

Mirtel Kalamees (16.12.2006) – FC Elva 0/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füsioterapeudid: Anette Rõõmussaar, Liisi Sakala