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Wilson lõpetas pikale veninud võidupõua Belfastis

Snuuker ja piljard
Kyren Wilson.
Kyren Wilson. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/VCG
Snuuker ja piljard

Snuukri Põhja-Iirimaa lahtisted võitis kolme aasta jooksul teist korda inglane Kyren Wilson (WS 9.).

Tunamullu maailmameistriks kroonitud Wilson asus finaali kõmri Jak Jonesi (WS 18.) vastu juhtima 4:2 ja võitis seejärel viis freimi järjest, teenides kokkuvõttes 9:2 võidu. Wilson sooritas kolm century break'i ehk kogus ühes freimis järjest üle saja punkti.

Wilson võitis reitinguturniiri 19-kuulise pausi järel. Ta on oma karjääris võitnud kokku 11 reitinguturniiri, millega hoiab kõigi aegade arvestuses 12. kohta. Ühtlasi sai Wilsonist Judd Trumpi ja Mark Alleni järel kolmas mees, kes võitnud Belfastis mitu karikat. 2024. aastal oli Wilson finaalis üle Allenist 9:3.

Toimetaja: Henrik Laever

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