EOK premeeris U-20 MM-il pronksmedali võitnud Richard Karelsoni

Bulgaarias Sofias toimunud maadluse U-20 MM-il pronksmedali võitnud Karelsoni premeerib EOK 2000 euroga ning tema treenereid Igor Annust ja Ivar Kotkast kumbagi 500 euroga. Karelson võitis pronksmedali kreeka-rooma maadluses kaalukategoorias kuni 97 kilogrammi.

EOK president Urmas Sõõrumaa kiitis Karelsoni, kes krooniti ka juunis omavanuste Euroopa meistriks, vägevat hooaega. "Läbi aegade on maadlejad Eesti riigile au ja kuulsust toonud. Rõõm on nentida, et meie noored ja andekad maadlejad jätkavad seda traditsiooni, on tahtmist täis, soovivad spordimaailmas edasi pürgida, et oma unistused ellu viia," ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride maailmameistrivõistlustel Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 5000 eurot, hõbemedali korral 3000 eurot ja pronksmedali korral 2000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.