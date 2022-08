Treier: nüüd on neli nädalat aega, et käsi korralikult liikuma saada

Kontrollmängus Lätile küünarnukki vigastanud Kaspar Treier sel suvel enam koondisesärki selga ei tõmba, sest heitis operatsioonilauale. Lõikus läks hästi, aga mitmekuune mängupaus on tõsiasi.

Enne mängukõlbulikuks saamist viibib Treier Eestis. "Nüüd on neli nädalat aega, et käsi korralikult liikuma saada. Siis peale seda harjutused ja nii edasi. Mingit kindlat plaani klubiga paigas ei ole, aga hetkeseisuga olen Eestis," lausus ta ERR-ile.

22-aastane Treier mängib alates 2020. aastast Itaalia klubi Sassari Dinamo ridades. Klubihooaja eesmärkidele ta veel ei mõtle. "Saada terveks ja siis on juba hästi. Vaatab edasi," vastas ääremängija.

Eesti koondis kohtub neljapäeval, 25. augustil võõrsil MM-valikmängus Sloveeniaga. "Ma arvan, et see mäng tundub natuke keerulisem kui tegelikult võib olla. Kindlasti saab raske olema, aga pall on ümmargune. Nii palju võib juhtuda," ütles Treier kohtumise kohta, mida ta ise peab kindlasti kõrvalt vaatama.