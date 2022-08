Teise ringi lõpus said viis meest teistelt eest ära, kuid seejärel võeti hoog maha ning grupp sai jälle kokku. Sama juhtus ka kolmanda ringi lõpus, kus tõmmati tempo üles ning meeste vahel hakkasid vahed tekkima.

Otsustava mineku tegi viiendal ringil Suurbritannia rattur Thomas Pidcock, kes suutis kuuenda ringi alguseks suurendada edu teiste ees 24 sekundile. Teda asus jälitama 11-liikmeline grupp.

Vahepeal hakkas ka vihma sadama, kuid see ei peatanud Pidcocki. Eelviimase ringi alguseks oli jälitajate grupp kahanenud seitsmele ratturile ning kaotus liidrile 23 sekundi peale. Viimasele ringile suundus Pidcock 26-sekundilise eduga jälitajate ees.

Keegi ei suutnud Suurbritannia ratturit enam püüda ning cyclo-cross'i maailmameister võidutses ka EM-il. Teisele kohale käis suurem võitlus ning viimase ringi keskel eraldusid teistest kolm ratturit. Teisele kohale spurtis end taanlane Sebastian Fini Carstensen, lõpetades võitjast kümme sekundit hiljem ajaga 1:18.19. Pronksmedali teenis šveitsi rattur Filippo Colombo, saades kirja aja 1:18.21.

Enne võistlust:

EM-i olümpiakrossis läbitakse kaheksa 4,2 kilomeetri pikkust ringi, koos stardiosaga on raja kogupikkuseks 34,9 kilomeetrit.

"Kindlasti saab see olema väga raske sõit, sest rada tundub olevat kiire. On põnevaid tehnilisi elemente nagu kiviaiad ja hüpped, mõned üksikud veetakistused, mida tavasõitudel meil ei ole. Põnev, saab näha, kuidas kõiki neid asju ületada," iseloomustas laupäeval võistlustules olev Janika Lõiv võistluspaika. "Tõuse on päris palju, aga on hästi veerev: teistsugune, kui meie tavalised sõidud, aga kindlasti põnev vaadata."

Tiitlikaitsjana läheb rajale šveitslane Lars Forster, lõunanaabrite lätlaste lootused on pandud mullusel EM-il neljanda koha saanud Martins Blumsi õlgadele.