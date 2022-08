Lõiv: ei saa endale seada madalamaid eesmärke kui eelmise EM-i kuues koht

Naiste olümpiakross algab Münchenis laupäeval kell 14, eelmisel EM-il saavutas Lõiv kuuenda koha.

"Kindlasti ei saa endale madalamaid eesmärke seada kui eelmise EM-i kuues koht." rääkis Lõiv enne võistlust ERR-ile. "Peamine eesmärk on ikkagi head vaatemängu pakkuda ja kõva sõitu teha, et televiisorist oleks huvitav vaadata ja endal pärast millegi üle uhkust tunda."

Lõiv osaleb Münchenis oma karjääri viiendatel Euroopa meistrivõistlustel. Ees ootab on kõrgetasemeline võistlus, sest on kohal naised, kes sõidavad nii MM-il kui MK-etappidel kõrgeimate kohtade nimel.

"See on minu karjääri suurim üritus, seepärast on närvipinge natuke üleval! Mina olen kuue aasta jooksul enamasti võistelnud metsa sees ja väga väikese rahvahulga ees. Väga vinge üritus," rääkis eestlanna.

"Kindlasti saab see olema väga raske sõit, sest rada tundub olevat kiire. On põnevaid tehnilisi elemente nagu kiviaiad ja hüpped, mõned üksikud veetakistused, mida tavasõitudel meil ei ole. Põnev, saab näha, kuidas kõiki neid asju ületada," iseloomustas Lõiv võistluspaika. "Tõuse on päris palju, aga on hästi veerev: teistsugune, kui meie tavalised sõidud, aga kindlasti põnev vaadata."