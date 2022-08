Voolaid: olen väga uhke selle üle, mida mängijad suvel korda saatsid

"Kindlasti on pettumus suur ja riietusruum on praegu haidvaikne," lausus Voolaid veerand tundi pärast lõpuvilet Soccernet.ee-le. "Lõppude lõpuks ei tundnud keegi selle üle rõõmu, et saime ilusal staadionil hea publiku ees hea mängu. Mängijad on löödud olekuga, sest mängisime väga hea esimese poolaja, aga ei suutnud häid võimalusi väravaks lüüa, et veel vägedam õhtu teha."

Paide suutis nimeka vastasega sammu pidada täistunnini, mil vahetusest sekkusid Inglismaa kõrgliigaklubist Wolverhamptonist laenul olev 20-aastane Fabio Silva. ja kauaaegne Iisraeli koondislane Lior Refaelov. Portugali noortekoondislane viis 62. minutil Anderlechti viimase söödust juhtima ja oli olukorra keskmes ka kümme minutit hiljem, kui Michael Murillo suurendas omakorda tema söödust kodumeeskonna edu. Murillo vormistas 75. minutil lõppskoori.

"Selge on see, et kolm-neli mängijat, kes sisse tulid, tõid muutused," lisas Voolaid Soccernetile. "Nende kannatus hakkas katkema ja treener selle jaoks need vahetused tegi. Nemad suutsid kohe käigu sisse panna ja meie ei suutnud neid õigel ajal pidurdada, aga paraku mõnikord on jalgpallis niimoodi. Teisel poolajal toodi parem kvaliteet väljakule."

"Lõppkokkuvõttes tuleb leppida, mis on tablool. Olen väga uhke selle üle, mida mängijad natuke üle kuu ajaga korda saatsid," sõnas Voolaid lõpetuseks.