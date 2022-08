Voolaid: andsime maksimumi, aga sellest jäi kahjuks väheks

Paide alustas neljapäeval Brüsselis peetud korduskohtumist südikalt ning suutis vastasele ka mitmeid ohtlikke momente tekitada. Suurepäraseid tõrjeid teinud väravavahi Mihkel Aksalu toel suutis Paide vastu pidada täistunnini, kuid siis purustas Anderlecht Eesti klubi edasipääsu lootused, kui tegi 13 minutiga seisuks 3:0. Nii langes Paide kahe mängu kokkuvõttes konkurentsist 0:5 kaotusega.

"Esialgu meil plaan töötas päris hästi, et hoida võimalikult kaua mäng tasakaalus ja et see ei saakski väga kiiresti otsustatud nende kiire ühe või kahe väravaga. Aga arvan, et lõppkokkuvõttes läks parem võistkond sellest kolmandast round'ist edasi. Meie andsime endast maksimumi, aga sellest jäi kahjuks väheks," ütles Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid.

Voolaid näeb nii Paide kui teiste Eesti klubide konverentsliiga esitustes positiivset mõju kodusele jalgpallile.

"See peaks süstima kõikidesse klubidesse Eestis sellist eneseusku ja ka noortesse mängijatesse. Paide näol ju näitasime seda, et kui hea sümbioos on väljakul, siis Eesti noortekoondistes mänginud mängijad saavad väga hästi hakkama euro väljakutel," sõnas Voolaid.

Koduses Premium Liigas on Paide võistkond hetkel neljandal kohal, kuid teistest on euromängude tõttu peetud ka kaks mängu vähem. Vahe kolmandal kohal oleva Nõmme Kaljuga on kümme punkti, lähim jälitaja ja pühapäevane vastane Kuressaare on maas viie punktiga. Järgmiseks hooajaks tagaks eurokoha koduses liigas esikolmikus lõpetamine või edu karikavõistlustel. Voolaid usub, et hoolimata raskest seisust on tiimil koduses liigas olukorra parandamiseks motivatsiooni küllalt.

"Meil on küllaltki pikk pink ja on mängijad, kes on väga mängunäljas ja olen täiesti kindel, et ka põhiraskust konverentsiliigas kandnud mehed ei ole motivatsiooni kuskile ära kaotanud," kommenteeris Voolaid.