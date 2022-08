Paide pidi Belgia klubi paremust tunnistama

Anderlecht asus mängu 10. minutil juhtima, kui skoori tegi Lior Refaelov. Pall mängiti äärele ning sealt tuli terav sööt värava alla, kus oli ootamas Refaelov, kes palli võrku lükkas.

40. minutil tuli läbisööt keskkaitsjate vahele, kus oli vabaks pääsenud Fabio Silva, kes tõstis palli üle Mihkel Aksalu ning tegi seisuks 2:0.

Paidel oli küll mitmeid võimalusi ning väravaraami tehtud löökide arv oli Belgia meeskonnaga võrdne 4:4, kuid paraku ei suudetud vastaste väravavahti Hendrik Van Crombrugget üle mängida.

Korduskohtumine peetakse Anderlechti kodustaadionil 11. augustil.

Enne mängu:

Paide Linnameeskond alistas avaringis Gruusia klubi Tbilisi Dinamo. Esimene kohtumine võideti võõrsil 3:2 ning teine kaotati kodus 0:1. Järgnenud lisaajal lõi Dinamo teisegi värava, aga Ebrima Singhatehi tabav penalti 115. minutil päästis Eesti klubile penaltiseeria.

Mõlema klubi viis esimest lööjat olid täpsed, kuid Dinamo kuues lööja eksis, Kristofer Piht aga mitte ja nii pääses Paide edasi teise eelringi, kus vastamisi tuli minna Jerevani Ararat-Armeniaga.

Mõlemad kohtumised lõppesid 0:0 viigiga ja kuna lahendust ei toonud ka kordusmängu lisaaeg, ootas taas ees penaltiseeria. Sarnaselt esimesele eelringile olid Paide mehed ka siin väga kindlad ja realiseerisid kõik viis lööki. Ararat-Armenia neljas lööja aga eksis.

Belgia suurklubi Anderlecht on hooaega alustamas ja peetud on kaks liigamängu, kust on kirjas üks võit ja üks kaotus. Eurosarjades pole meeskond seni veel mänginud.