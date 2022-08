Voolaid: me tahame seda mängu võita

Ainsa Eesti jalgpalliklubina Eurosarja mängima jäänud Paide Linnameeskonda ootab neljapäeval ees suurem katsumus, kui Ale coq Arenal võetakse vastu mullune Belgia pronksimeeskond, 34-kordne Belgia meister Brüsseli Anderlecht.

Paide peatreener Karel Voolaid näeb mängueelselt aga meeskondadel ühiseid jooni. "Neil on ka midagi sarnast võib olla nagu Paidel Eestis, et on kogemust, noorust, kiirust, talenti, on kindlasti hea treener ja ka neil on selles mõttes survet õlgadel nagu ka Paidel," kommenteeris Voolaid.

Kahes eelmises Konverentsiliiga eelvoorus penaltitega edasi pääsenud Paide loodab kohe homses mängus võidukas olla, et järgmisel nädalal Belgias peetaval kohtumisel ennast kindlamalt tunda.

"Ütlen teile ausalt, me tahame seda mängu homme võita, et samamoodi nagu kõik eelmised mängud, et kui hästi see meil õnnestub see on ise asi, aga me kindlasti ei poe kuskile kaevikusse homme Anderlechtiga mängides," lisas Paide peatreener.

Ka mängijate jaoks on mängu eel just tiimi sisene keemia ja koostöö kõige olulisemad, et saavutada tulemus, millega kogu meeskond saaks rahul olla.

"Ma olen väga uhke enda üle, aga mitte mina ei ole tähtis, vaid kogu tiim. Kui töötame meeskonnana ja oleme valmis üksteise eest võitlema, siis ma arvan, et saame mis me tahame," rääkis Paide Linnameeskonna ründaja Ebrima Singhateh.

Paide Linnameeskonna ja Brüsseli Anderlechti vahelist kohtumist saab jälgida homme kell 19.35 otseülekandes ETV2 või ERR-i spordiportaali vahendusel.