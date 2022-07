Male naiskonna esinumber: natukene on küll lisapinget

Naiste suurmeister, 22-aastane Mai Narva sõidab kolmapäeval juba karjääri neljandale maleolümpiale, nagu kõikidel eelmistel kordadel, siis ka nüüd Eesti naiskonna esinumbrina.

"Natukene on küll lisapinget, et pead esimesel laual mängima kõige tugevamate vastu ja pead mängima hästi, aga tõesti, kuna ma olen alates 2014. aastast seda teinud, siis vist pigem olen ikkagi sellega harjunud," sõnas Narva.

Sel kevadel lõpetas Narva kiitusega maineka Marylandi ülikooli Ameerikas, kui sai bakalaureuse kraadi psühholoogias. Nüüd plaanib ta õppimisest aasta puhkust võtta.

"Arvan, et ma võtan nüüd õppimisest aasta puhkust, proovin leida töö seoses psühholoogiaga. Aga suvel on hästi palju male, just mängisin turniiril, lähen uuesti olümpiale ja pärast seda lähen Euroopa meistrivõistlustele."

Mitmekordne Eesti meister täitis äsja Serbias toimunud turniiril kolmandat korda meeste rahvusvahelise meistri normi. Uus eesmärk on Narval juba teada.

"Ma ei tea, kui realistlik see on, aga euroopakatel tahaks siiski hästi mängida. Uuesti kümne hulka tulla uuesti oleks ka suurepärane, aga siis oleks veel optimistlikum eesmärk tulla viie hulka. See oleks praegu kõige lähedasem eesmärk."