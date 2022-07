Prantsusmaa lülitas tiitlikaitsja Hollandi konkurentsist

Kuigi Holland läks kohtumisele vastu tiitlikaitsjana, oli avapoolaja mängupildi põhjal selge, miks oli mängueelne favoriit hoopis Prantsusmaa. Prantslannad tegutsesid rünnakul aktiivsemalt ja neil olid paremad võimalused kohtumist juhtima minna.

Esimene ohtlik moment sündis 27. minutil, kui Delphine Cascarino kauglöök tabas posti. Kümme minutit hiljem leidis Kadidiatou Diani täpse sööduga viiekasti joonelt Melvine Malardi, kuid tema soorituse tõrjus väravajoonel seisnud kaitsja Stephanie van der Gragt. Ka 41. minutil pidi Hollandi kõige kogenum kaitsja Grace Geyoro ohtliku pealelöögi takistamiseks julgelt oma keha palli trajektoorile vahele panema.

Teisel poolajal jätkas Prantsusmaa sealt, kus esimene pooleli jäi. 51. minutil oli avavärava löömisele lähedal ääreründaja Diani, ent tema sooritusele jäi ette Hollandi vasakkaitsja Kerstin Casparij. Prantslannad surusid edasi ja veel kolm minutit enne normaalaja lõppu jäi Hollandi värava ees vabaks Geyoro, kes ei suutnud tsenderdusest tulnud palli peaga väravasse suunata.

Suurt rolli Prantsusmaa ebaedus mängis Hollandi noor puurilukk Daphne van Domselaar, kes päästis oma kindla tegutsemisega tiitlikaitsja korduvalt halvimast ja tegi normaalaja jooksul üheksa tõrjet, neist kaks viimasel minutil.

Van Domselaari tegusat päeva ilmestab normaalajal tehtud pealelöökide statistika: Prantsusmaa sai 22 korda löögile, neist üheksa lendasid värava suunas. Seevastu Hollandi rünnak lõppes pealelöögiga vaid neljal korral, millest ainult üks lendas raamidesse.

Kuna kumbki naiskond normaalajal väravat ei löönud, läks kohtumine lisaajale. Üheksa minutit pärast lisaaja algust tõmbas Hollandi keskkaitsja Dominique Janssen maha karistusalas teravust tekitanud Diani ning Prantsusmaale määratud penalti realiseeris äärekaitsja Eve Perisset. Holland ei suutnud järelejäänud 20 minuti jooksul viigiväravat leida ning lõpuvile kõlades pääses Prantsusmaa esimest korda EM-il poolfinaali.

Poolfinaalis läheb Prantsusmaa vastamisi Saksamaaga, teises poolfinaalis kohtuvad korraldajamaa Inglismaa ja Rootsi. Poolfinaalid on kavas 26. ja 27. juulil ning mõlemale kohtumisele on võimalik kaasa elada ETV2 või ERR-i spordiportaali vahendusel.

Enne mängu:

Prantsusmaa naiskond ei ole kunagi EM-il veerandfinaalist edasi pääsenud, kuid sel aastal näitasid nad alagrupis väga head minekut: võitsid D-alagrupi kahe võidu ja ühe viigiga.

Holland on sel turniiril aga palju kannatanud. Juba avamängus kaotas naiskond kapteni ja esiväravavahi Lieke Martensi, kes sai õnnetult vigastada. Samuti on Hollandi naiskonda kimbutanud ka koroonaviirus. C-alagrupis jäi Holland teiseks samuti kahe võidu ja ühe viigiga.

Prantsusmaa naiskonnas on kaartide tõttu ohus Sakina Karchaoui, kes kollase kaardi teenimise korral veerandfinaalis peab jätma vahele poolfinaali. Samas olukorras on Hollandi naiskonnast aga lausa neli mängijat: Jill Roord, Lineth Beerensteyn, Dominique Janssen ja Damaris Egurrola.

Prantsusmaa naiskonna peatreener Corinne Diacre enne mängu: "Me teame Hollandit väga hästi, sest oleme jälginud neid ja nende mängijaid. Meie jaoks ei ole üllatusi, ma arvan, et nende jaoks ei teki ka meil üllatusi."

Hollandi naiskonna peatreener Mark Parsons enne mängu: " Me teame Prantsusmaad hästi ning nemad teavad meid hästi. Me oleme kasvanud ja arenenud ning nemad samuti. Me ootame mängu põnevusega."

Selle paari võitja kohtub kolmapäeval poolfinaalis Saksamaa naiskonnaga.