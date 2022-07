Vastuolulisele Prantsusmaa peatreenerile pakutakse lepingupikendust

Le Graet rääkis Prantsusmaa meediale, et on naiskonna esitustega EM-il rahul, kuigi poolfinaalis jäädi kolmapäeval 1:2 alla Saksamaale ning et Diacre'ile pannakse lauale kaheaastane leping.

"Turniir näitas, et meil on tõeline võistkond, järjekindel ning pidevalt arenev. Koondis oli hea kooslus kogenud ja noortest mängijatest, telereitingud olid samuti head. See näitab, et avalikkuse huvi on olemas," ütles Le Graet.

Prantsusmaa on kindlustanud koha järgmisel aastal Austraalias ja Uus-Meremaal toimuvale naiste MM-finaalturniirile, 2024. aastal korraldatakse olümpiamänge. "Ei tööta, kui treenereid vahetada ühe-kahe aasta järel. Vaja on stabiilsust. 2023. aasta MM-i ja Pariisi OM-i on vaja võtta tervikuna. MM-i eesmärk on samuti nelja parema sekka jõudmine ning see on osa valmistusest kodusteks olümpiamängudeks," rääkis Le Graet.

Diacre on Prantsusmaa koondise peatreeneriks olnud alates 2017. aastast, kuid tema ajastut on saatnud mitmed skandaalid. Tunamullu lõpetas koondisekarjääri prantslannade kauaaegne esiväravavaht Sarah Bouhaddi, kes ütles hiljem: "me mängime väga negatiivses keskkonnas ja usun, et me ei suuda selle treeneri käe all võita mitte midagi. Seda arvavad veel paljud teised, aga nad ei julge midagi öelda".

Diacre on pikalt olnud sõjajalal naiste klubijalgpalli edukaima võistkonna Lyoni Olympique'i mängijatega ning seekordsest EM-koosseisust jäi välja üks maailma parimaid poolkaitsjaid Amandine Henry ning koondise kõigi aegade edukaim väravakütt Eugenie Le Sommer.