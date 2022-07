Prantsusmaa naiskonda kimbutab veerandfinaalide needus

Nimelt ei ole Prantsusmaa naiskond kunagi jõudnud EM-il veerandfinaalist edasi. Alates 2009. aasta Euroopa meistrivõistlustest on naiskond igal turniiril jõudnud veerandfinaali, kuid kunagi ei ole suudetud poolfinaali edasi murda.

2009. aasta veerandfinaalis kohtus Prantsusmaa Hollandiga. Mängus valdas Prantsusmaa palju rohkem palli, kuid väravat ei suudetud normaalaja ning lisaaja jooksul lüüa. Mängu saatus otsustati penaltiseerias, kus Holland võitis 5:4.

"Mul on tunne, et oleksime võinud mängida kümme aastat ilma väravateta. Me tahtsime mängu ära otsustada, kuid meil ei olnud õnne. See oli lihtsalt õel," kommenteeris 2009. aasta veerandfinaali Prantsusmaa naiskonna peatreener Bruno Bini.

2013. aastal suutis Prantsusmaa kolme võiduga EM-il alagrupi võita ning pääses taaskord veerandfinaali. Sel korral kohtus Prantsusmaa Taaniga. Selles veerandfinaalis oli prantslannadel mängu jooksul 31 pealelööki, millest kümme raami. Taanlased suutsid normaalaja ja lisaaja jooksul pealelööke teha vaid neli. Normaalaeg ja lisaaeg lõppesid viigiseisul 1:1 ning taaskord otsustati poolfinalist penaltiseerias. Prantsusmaa kaotas penaltiseerias 2:4 Taanile ning kukkus turniirilt taaskord välja.

2017. aastal pääses Prantsusmaa ühe võidu ja kahe viigiga edasi veerandfinaali, kus läks vastamisi täiseduga alagrupi lõpetanud Inglismaaga. Enne seda kohtumist, ei olnud Prantsusmaa naiskond Inglismaale kaotanud alates aastast 1974. Selles veerandfinaalis võitis Inglismaa normaalajal 1:0 ning Prantsusmaa kukkus kolmandat korda järjest veerandfinaalis konkurentsist.

Seda, kas 2022. aasta turniiril suudab Prantsusmaa naiskond needuse murda, saab näha laupäeva õhtul ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.