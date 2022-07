Van der Gragt: penaltist kaotamisega on väga raske leppida

"Teadsime, et tuleb väga raske mäng. Me suutsime seisu hoida 0:0 väga pikka aega, kuid mängu lõpus lasime endale niiviisi värava lüüa. Sellel on väga mõrk maitse," ütles Hollandi naiskonna keskkaitsja Stefanie van der Gragt pärast valusat kaotust veerandfinaalis.

"Ma pean ütlema, et me hoidsime tiimiga kokku. Prantsusmaa tekitas võimalusi, kuid me olime selleks valmis. Daphne (Hollandi noor väravavaht) ja kogu tiim võitlesid külg külje kõrval, kuid kahjuks täna ei olnud meile võit ette nähtud," lisas van der Gragt.

Holland on praegu veel valitsev Euroopa meister, kuid tänavu selgitavad uue Euroopa meistri välja Inglismaa, Rootsi, Saksamaa ja Prantsusmaa. Esimene poolfinaa toimub juba teisipäeval.