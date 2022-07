Selma Bacha: riietusruumis oli täielik hullus

"Mäng oli väga intensiivne ja tasavägine. Nüüd suundume poolfinaali. Ma võin küll olla mängu parim mängija, kuid see on ainult tänu sellele, et mul on tiim ja personal, kes mind usaldasid," ütles 21-aastane Bacha pärast võitu veerandfinaalis.

"Mul ei ole sõnu. See on minu esimene rahvusvaheline turniir. Me pole kunagi poolfinaali jõudnud ning mul on väga hea meel olla osa sellest tiimist," lisas Bacha selle kohta, et Prantsusmaa jaoks on see esimene kord, kui pääsetakse EM-il veerandfinaalist edasi.

"Pärast mängu toimus riietusruumis täielik hullus. Me nutsime õnnest," ütles Bacha lõpetuseks. Ta lisas, et Saksamaa vastu ei ole kindlasti lihtne, kuid kõige pealt peavad prantslannad pikast ja emotsionaalsest mängust taastuma.

Prantsusmaa kohtub juba kolmapäeval poolfinaalis Saksamaaga, et selgitada välja naiste EM-i teine finalist.