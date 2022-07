Kanter: oluline on see, kui hästi suudab õpilane õpetussõnu omaks võtta

Gerd, kumb siis raskem on, kas ise võistelda või oma hoolealusele kaasa elada?

Ise oli võib-olla natukene lihtsam, sest siis oli saatus enda kätes. Nüüd tuleb lihtsalt võimalikult hästi õpetada. Õnneks on minu õpilane kõik parimad nõuanded kaasa saanud ja oskab vajalikul hetkel neid kasutada. Seekord läks hästi, õpilane meelehärmi ega südamevalu ei tekitanud.

Kui suures osas on Cehi võit sinu töö tulemus?

Oleme nüüd ühe hooaja koos töötanud. Selge on see, et tegemist on erakordselt andeka sportlasega. Kui mina hakkasin temaga töötama, oli tema isiklik rekord üle 70 meetri. Olen tal aidanud isiklikku rekordit meetri võrra parandada, aga kõige suurem edasiminek on tulnud stabiilsuses.

Tal on sel hooajal ainult üks kolmas koht, kõik ülejäänud on võidud. Täna saab ta uhkustada nelja üle 70-meetrise tulemusega, mis on kõik sündinud suurtel staadionitel. Loodan, et see kogemus, mida ise olen oma karjääri jooksul salvestanud, olen edukalt ka edasi andnud.

Kuidas see õpetamine siis käib, kas sa parandad tema sammu või loed talle iga hommik mingid ussisõnad peale?

Spordimaailmas on väga palju füüsiliselt andekaid inimesi, aga pole väga palju neid, kellest saavad tõelised tšempionid. Pjedestaalil on ainult kolm kohta, eks siin on oluline see, kui hästi õpilane õpetussõnu omaks võtab ja Cehi puhul tuleb seda omadust kiita. Meie koostöö on seni olnud väga viljakas.

Üldiselt on ikkagi selline tavapärane treeningprotsess, aga selge on see, et sportlasel endal peab olema võime kohaneda ja selle koha pealt on ta kindlasti suurepärane sportlane.

Eelmine MM-i rekord oli sinu kauaaegse konkurendi Virgilijus Alekna käes. Seekord oli võistlustules Virgilijuse poeg Mykolas, kes jäi teiseks. Kas see, et sinu omaaegse konkurendi poeg teiseks jäi, tegi Cehi tiitlivõidu kuidagi magusamaks?

Kindlasti tegi, sest Kristjan ise võttis Mykolast kui kõige tõsisemat konkurenti. Kui mina 2005. aastal oma esimese MM-medali võitsin, siis olin kuni viimase vooruni võidus kinni. Siis põrutas Virgilijus viimases voorus 70,17 m ja võttis suurepärase tulemusega kuldmedali. Igal juhul oli eile sellist nostalgilist mõõduvõttu, küll erinevate inimeste vahel, aga seal see seos siiski oli.

Vaata videost, mida arvab Gerd Kanter Karmen Bruusi ja Rasmus Mägi edukatest esitustest.