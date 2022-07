Allyson Felix: see saab olema minu viimane tiitlivõistlus

Seitsmekordne olümpiavõitja ning 13. kordne maailmameister Allyson Felix andis pressikonverentsil teada, et Oregoni MM on tema viimane võistlus.

Kui ta valmistub oma viimaseks esinemiseks ülemaailmsel areenil, mõtiskleb Allyson Felix särava karjääri üle, mis on teinud temast kergejõustiku maailmameistrivõistluste ajaloo enim autasustatud sportlase.

Oma 10. välimaailmameistrivõistlustel võistlev 36-aastane Felix võistleb reedel kergejõustiku MM-i avapäeval 4 x 400 m segateatejooksus.

Tal on võimalus täiendada oma MM-ilt saadud medalite arvu, mida tal on kokku 18, millest 13 on kullad.

"Ma arvan, et see saab olema tõeliselt emotsionaalne," ütles Felix USA koondise pressikonverentsil Eugene'i meistrivõistluste eelõhtul. "Ma ei tea täpselt, mida oodata. See on minu jaoks viimane. Ma kavatsen kõik rajale jätta."

Peaaegu kaks aastakümmet on möödas sellest, kui Felix võitis oma esimese suure medali, saavutades 18-aastaselt 2004. aasta Ateena olümpiamängudel 200 m jooksus hõbeda. Sellest ajast alates on ta end tõestanud kui kõigi aegade üks suurimaid kergejõustiklasi.

See on ka tema jaoks esimene kord, kui maailmameistrivõistlused toimuvad kodusel pinnal.

"See on olnud uskumatu teekond," ütles ta. "On olnud palju tõuse ja mõõnasid. Ma armastan seda sporti nii väga. See on murdnud mu südame nii mitmel korral, kuid on olnud ka väga palju rõõmsaid hetki. See saab olema väga eriline. Ma hakkan seda igatsema, kuid ma ei suuda välja mõelda paremat viisi, kuidas erru minna," ütles Felix.

Eelmisel aastal Tokyos toimunud tema viimastel olümpiamängudel võitis Felix naiste 400 m jooksus pronksi ja naiste 4 x 400 m jooksus kulla. Ta on olümpiamängudelt võitnud kokku 11 medalit, sealhulgas seitse kulda, ületades Carl Lewise USA rekordi - 10 medalit.

Felix ei suutnud 400 m jooksus MM-ile kvalifitseeruda, saavutades USA katsetel kuuenda koha. Kuid tal on suurepärane võimalus segateatejooksus, kus USA võistkond on maailma- ja olümpiavõitja.

"Kõige suurem asi, mida saan tuua, on kogemus, kuna olen osalenud igasugustel teatevõistlustel," sõnas Felix. "Olen põnevil, et saan joosta segateadet. See on noor grupp."

Segateatejooks oli esimest korda kavas 2019. aasta Doha MM-il, kus Felix jooksis USA meeskonnas teist etappi, võites kulla maailmarekordilise tulemusega 3.09,34. See andis Felixile 13. kulla, ületades Usain Bolti rekordi, kes on maailmameistrivõistlustelt võitnud 11 kulda.

Doha tähistas ka Felixi esimest maailmameistrivõistlust emana. 2018. aasta lõpus sündis tal tütar Camryn.