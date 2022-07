Aafrika kiireim jooksja sai viimase hetke viisa ning loodab MM-ile jõuda

Keenia 100 m jooksja Ferdinand Omanyala ütles neljapäeva hommikul, et ei osale kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Oregonis, sest ta ei saanud õigel ajal viisat. Päeva jooksul sai ta aga viisa ning on teel Oregoni.

"Ma olen alla andnud oma reisi osas Oregoni. Isegi, kui saan täna viisa, on juba liiga hilja," ütles Omanyala neljapäeva hommikul AFP-le.

Omanyala pidi võistlema MM-i avapäeval, reedel 100 m jooksus, kuid kuna jooksja polnud neljapäeva hommikuks veel viisat saanud, siis ei jõua ta võistlusteks Oregoni, sest reis Keenias Oregoni kestab vähemalt 24 tundi.

"See tähendaks lendude broneerimist, kuid võistlus on juba homme. See pole lihtsalt võimalik," ütles Omanyala neljapäeva hommikul.

Neljapäeva pärastlõunal sai ta aga viimase hetke viisa ning alustas reisi Ameerikasse, et reedel 100 m jooksus võistelda.

Eelmise aasta septembris jooksis Omanyala Aafrika rekordi ajaga 9.77 ning sellega on ta maailma läbi aegade üheksas kiireim mees.