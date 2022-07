Selgus 2025. aasta kergejõustiku MM-i toimumispaik

USA-s Oregonis toimuva rahvusvahelise kergejõustikuliidu nõukogu 228. koosoleku teisel päeval teatas nõukogu, et 2024. aasta kergejõustikukrossi maailmameistrivõistlused peetakse Horvaatias Medulinis ja Pulas ning 2026. aasta kergejõustiku krossi maailmameistrivõistlused Tallahassees, Floridas.

2025. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistlustel naasevad selle spordiala suurimad tähed Tokyo olümpiastaadionile, kus peeti eelmisel aastal olümpiamänge.

2025. aastal avaneb Tokyol võimalus täita oma olümpiastaadion kergejõustikufännidega, kellel võeti koroonapiirangute tõttu ära võimalus osaleda Tokyo 2020. aasta olümpiamängudel.

Teised kandidaadid lisaks Jaapanile olid Nairobi, Sileesia ja Singapur, keda kõiki peeti ürituse korraldamiseks piisavalt tugevateks ja kogenuteks. Tokyo sai hindamisel neljast kandidaadist kõrgeima hinde neljas valdkonnas: tugeva ajakava potentsiaal, tulu teenimise võimalused maailma kergejõustikule, sihtkoht, mis tõstab spordi rahvusvahelist profiili, sobiv kliima.

"2025. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistluste korraldajate kandidaatide hulgast oli Tokyo pakkumine kõige veenvam," ütles rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe. "Loodan, et see on Jaapani jaoks särav üritus, kui nad tähistavad 2025. aastal Jaapani kergejõustikuliidu (JAAF) 100. aastapäeva, tuues maailmatasemel kergejõustiku tagasi Tokyo inimesteni."