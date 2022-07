Muhu väina regati etapivõitja: naudime protsessi ja purjetamist

Üldarvestuses on nad teisel kohal ja avamerepurjetamise valitsevate Eesti meistritena pinget enda õlgadel ei tunne.

"Ei absoluutselt mitte. Need ajad on möödas, kus olid poisike ja ainult võidu peale kihutasid. Nüüd naudime seda protsessi ja purjetamist. Tunneme igast hetkest rõõmu, et ei pea alati minema rambad ristis võidu peale välja. See on võibolla isegi lõppresultaadi suhtes parem, sest kui sa naudid protsessi siis sul lõppkokkuvõttes tulebki hästi välja," ütles võtjajahi roolimees Tiit Vihul.

800 osalejaga regatt jätkub neljapäeval viienda etapiga, kui Kihnust purjetatakse Pärnusse.