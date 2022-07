Haapsalus algas 65. Muhu väina regatt

Tänavu osaleb regatil 106 jahi peal kokku ligikaudu 800 purjetajat. Esimene etapp peetakse pühapäeval, kui purjetajad võtavad suuna Haapsalust Kõiguste sadamasse Saaremaal. Kokku sõidetakse nädala jooksul seitse etappi ning regatt lõpeb järgmisel laupäeval Pärnus.

Regati direktor Agnes Lill ütles, et konkurents tõotab tulla tihe ja ka ilmaprognoos tõotab homseks põnevust. "Tänavusel aastal tegelikult kõik etapid võivad olla väga põnevad, sest kunagi ei tea, mis meri teeb, mis tuul teeb, aga kindlasti siit Haapsalust minek, Kõigustesse sõit saarte vahelt, kes millise nurga valib, see saab vast olema kõige põnevam. Paistab, et ilma võib igasugust tulla. Tõenäoliselt saadakse päikest, aga saadakse ka vihma, võib tulla äikest, et praegu on väga heitlikud olud."