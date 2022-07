Maailmameister Muhu väina regatist: see on purjetajate laulupidu

65. korda toimuval Muhu väina regatil valmistus värske maailmameistrina stardiks Marjaliisa Umb. Juuni lõpus tõi ta Itaaliast koju juba kolmanda järjestikuse MM-medali avamerepurjetamises. Sugari tiimis on ta võitnud maailmameistrivõistlustel kaks kulda ja ühe hõbeda. Tiimil on mitu jahti ja erinevad koosseisud.

"Võrreldes MM-tiitli meeskonnaga oleme praegu stardis ikkagi Eesti meeskonnaga," selgitas Umb. "Kui meil seal on eestlaseid ja itallaseid pooleks, siis siin on meil kaheksast liikmest üks itaallane ja seitse eestlast. Samas see tuumik, kellega Muhu väinale vastu läheme, on need, kellega me igapäevaselt ka muid väiksemaid regatte sõidame."

Muhu Väina regatil võisteldakse viies grupis ja Marjaliisa Umb püüab Sugari kaptenina ORC II klassis juba kolmandat järjestikust Muhu väina võitu. Selles klassi on konkurentsis kõige rohkem, 28 jahti ja Umb ütleb, et Sugar seilab hea kiirusega iga tuulega.

"Kiirusepiirangut meil ei ole. Mida tugevam on tuul, seda kiiremini allatuule sõidud lähevad. Vastutuules sõites pigem on parem selline keskmine tuul, kui purjed saavad maksimaalselt töötada; 6,5 sõlme krüssukiirus ja allatuule kiirus võib seal tulla vabalt kümme ja pluss sõlme," sõnas Umb.

Lisaks võistluspingele pakub regatt erinevas vanuses ja oskustega purjetajatele hea võimaluse kogemuste vahetamiseks. Haapsalust pühapäeval Saaremaale suundunud regatil osaleb üle 800 purjetaja ja enam kui saja aluse.

"Mina olen Muhu väina sõitnud päris mitmeid kord ja nagu öeldakse, siis Muhu väina regatt on purjetajate laulupidu," ütles Umb. "Nädala jooksul purjetatakse päris palju, aga samas on igal õhtul pärast purjetamist selline mõnus olemine ka kalda peal, mis on mõnes sadamas sisustatud kontsertidega ja uute või vanade tuttavatega kohtumistega. Sellist mõnusat kogemuste vahetamist on alati," tõdes Umb.

Regatil on kokku seitse etappi ja võitja selgub laupäeval, 16. juulil Pärnus.