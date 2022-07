Suure arengu teinud Kapten valmistub noorte EM-iks

Kevadel ja suvel on heade tulemustega silma paistnud noor triatleet Liis Kapten. Marko Alberti käe all harjutav neiu on üllatanud nii treenerit kui ennast ja seab sihid kõrgele.

Varem ujumisega tegelenud Liis Kapten jõudis triatlonini läbi vanemate. Kolm hooaega tagasi liitus ta Marko Alberti treeningrühmaga ning üheskoos otsustati sügisel ujumine algosadeks lahti võtta ja uuesti paremini kokku panna.

"Arvan, et selleks, et end välisvõistlustel võimalikult hästi realiseerida, peab olema just ujumine see, mis kõige paremini õnnestub. See on esimene ala ja kuna ma võistlen praegu ikkagi lühikesi distantse, siis see on tugev ja kiire ja seal on lihtsalt vajalik edasi areneda," rääkis Kapten.

Kui veel kevadel tundus treenerile, et töö ujumisega ei ole õnnestunud, siis esimestel võistlustel oli pilt teistsugune. Nüüdseks on tulnud ridamisi häid esitusi juunioride meistrivõistlustelt ja Euroopa karika etappidelt.

"Liis nagu eristus jah, oli näha, et ta on valmis tegema tööd iseendaga. Sellise kindlama sihiga. Tal on õnneks antud see, et ta teab, mida ta tahab ja ta on ka aru saanud, et see tee sinna ei ole ühtlane lineaarne liikumine, see võtab aega ja tööd," sõnas Kapteni treener Marko Albert.

Neiu tulemused on Albertit sel aastal üllatanud ja ka noor sportlane ise tunneb, et on karjääris sammu edasi teinud. Mis tulemus talle endale kõige rohkem rõõmu on teinud?

"Itaalias Caorles Euroopa juunioride karikaetapp. Ma küll finaalvõistlusel kukkusin, aga ma realiseerisin ennast sellega, et üldse finaali sain. See oli minu jaoks üllatus ja see näitas, et ma saan tegelikult Euroopa juunioridega koos võistelda ja püsin konkurentsis," meenutas Kapten.

Lähimad sihid on seatud augustikuisele noorte EM-ile Prantsusmaal - aga kaugemad sihid? "Ma natuke arvan seda, et kui kõiki unistusi ja soove välja rääkida, siis need kipuvad vähem täide minema, aga kindlasti kaugele spordi osas."

Suvel ootavad veel ees juunioride karikaetapid ja Eesti meistrivõistlused.