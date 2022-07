Mo Farah paljastas, et ta toodi ebaseaduslikult Suurbritanniasse

Briti pikamaajooksja ja neljakordne olümpiavõitja Mo Farah avalikustas, et ta toodi lapsena ebaseaduslikult Ühendkuningriiki ja sunniti töötama koduteenijana.

Ta sai nime Mo Farah nendelt, kes tõid ta lennukiga Djiboutist Suurbritanniasse. Tema tegelik nimi olevat hoopis Hussein Abdi Kahin.

Farah lendas siia üheksa-aastaselt koos naisega, keda ta ei olnud kunagi näinud ning seejärel pandi ta teise perekonna lapsi hoidma.

"Aastaid ma lihtsalt blokeerisin seda," ütles Farah. Mo on varem öelnud, et ta tuli Ühendkuningriiki pagulasena Somaaliast koos vanematega.

BBC dokumentaalis tunnistab Farah, et tema vanemad pole kunagi Suurbritannias käinud. Ta räägib, et tema ema ja kaks venda elavad nende kodufarmis, mis asub eraldunud Somaalimaa osariigis.

Tema isa Abdi hukkus Somaalias tulistamise käigus, kui Mo oli kõigest nelja-aastane. Somaalimaa kuulutas iseseisvuse välja 1991. aastal, kuid seda ei tunnustata rahvusvaheliselt.

Mo ütleb, et ta oli umbes üheksa-aastane, kui ta viidi kodust ära Djiboutisse teise pere juurde elama. Talle räägiti, et ta viiakse Euroopasse teiste sugulaste juurde elama, millest Farah oli enda sõnul elevil.

Naine käskis tal öelda, et ta nimi on Mohamed. Farah ütles, et naisel olid kaasas võltsitud reisidokumendid, millel oli nime "Mohamed Farah" kõrval tema foto.

Kui nad Ühendkuningriiki jõudsid, viis naine ta oma korterisse Lääne-Londonis ja võttis ta käest paberi, millel olid kirjas tema sugulaste kontaktandmed.

"Otse minu ees rebis ta selle katki ja viskas prügikasti. Sel hetkel teadsin, et olen hädas," sõnas Farah.

Mo Farah ütles, et ta pidi tegema majapidamistöid ja lapsi hoidma, "kui ma tahtsin süüa". Naine ütles talle: "Kui sa kunagi tahad oma perekonda näha, siis ära ütle midagi."

"Tihti lukustasin end lihtsalt vannituppa ja nutsin," ütles Farah.

Esimestel aastatel ei lubanud perekond tal kooli minna, kuid umbes 12-aastaselt astus ta Felthami kogukonna kolledžisse.

Kooli töötajatele öeldi, et Mo on Somaaliast pärit pagulane.

Tema vana kooliõpetaja Sarah Rennie ütles BBC-le, et Mo rääkis väga vähe inglise keelt ning oli "emotsionaalselt ja kultuuriliselt võõrandunud" laps.

Farahi kehalise kasvatuse õpetaja Alan Watkinson märkas noores poisis muutust, kui ta kergejõustikurajale jõudis. "Ainus keel, mida ta paistis mõistvat, oli kehalise kasvatuse ja spordi keel," ütles Watkinson.

Lõpuks rääkis ta härra Watkinsonile oma tõelisest identiteedist, taustast ja perekonnast, kelle heaks ta oli sunnitud töötama.

Kehalise kasvatuse õpetaja võttis ühendust sotsiaalteenistusega ja Farah viidi teise Somaalia perekonna juurde elama.

"Igatsesin endiselt oma päris perekonda, kuid sellest hetkest läks kõik paremaks," ütles Farah.

"Tundsin, et raskus langes õlgadelt ja ma tundsin end nagu mina. Siis tuli välja tõeline Mo."

Mo hakkas endale sportlasena nime tegema ja 14-aastaselt kutsuti ta võistlema Inglismaa koolide eest Lätis toimuvatele võistlustele, kuid tal polnud reisidokumente. Watkinson aitas tal taotleda Briti kodakondsust Mohamed Farahi nime all, mis anti talle 2000. aasta juulis.

"Mul polnud aimugi, et on nii palju inimesi, kes läbivad täpselt sama asja, mida mina. See lihtsalt näitab, kuidas mul vedas," ütles Farah.

"See, mis mind tõesti päästis ja mind teistsuguseks muutis, oli see, et sain joosta," ütles Farah.