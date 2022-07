Neljakordne olümpiavõitja stardib Londoni maratonil

See on 39-aastase briti esimene täispikk maraton alates 2019. aastast. Farah jookseb septembris poolmaratoni, mis on ettevalmistus Londoniks.

Farah on võistelnud kolmel Londoni maratonil ja oli 2020. aastal vaid eliidile mõeldud võistlusel tempotegija.

"Kõik teavad, kui väga ma Londoni maratoni armastan, nii et olen väga põnevil, et tulen 2022. aastal tagasi," ütles Farah.

"Sellest ajast, kui ma viimati 2019. aastal täispikal maratonil osalesin, on juba palju aega möödas. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin uuesti end proovile panna maailma parimate maratonijooksjate vastu ning nautida seda suminat ja hämmastavat Londoni atmosfääri," sõnas Farah.

Farah naasis jooksurajale 2020. aastal pärast kolm aastat maratonile keskendumist, kuid ei suutnud kvalifitseeruda Tokyo olümpiamängudele.

Üllatuslikult võitis teda Londoni 10 000 meetri jooksuvõistlusel klubi jooksja Ellis Cross, kui Farah naasis pärast 11-kuulist eemalolekut võistlustulle.

Farahi parim tulemus Londoni maratonil oli 2018. aastal saavutatud kolmas koht. Tema aeg kaks tundi viis minutit ja 11 sekundit 2018. aasta Chicago maratonil on Briti rekord.