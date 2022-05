Võistlustulle naasnud Farah saavutas Londonis teise koha

Viimati eelmise aasta juunis võistlustules olnud Farah kaotas Crossile (28.40) nelja sekundiga. "Täna oli raske ja Ellis tegi kõik õigesti, et mind võita," rääkis Farah BBC-le. "Mulle oli oluline näha, milles seisus minu keha on. Viimasest võistlusest on nii kaua aega möödas."

Naiste seas pälvis esikoha Eilish McColgan, kes läbis vahemaa ajaga 30 minutit ja 23 sekundit. Seejuures jäi McColgan endise maratoni maailmameistri Paula Radcliffe'i 19-aastasest Briti ja Euroopa rekordist kahe sekundi kaugusele. Omamoodi lohutusena parandas ta 16 sekundiga Šotimaa kõigi aegade rekordit, mis kuulus tema emale Liz McColganile.

"Olen pettunud, et mul jäi sellest (Radcliffe'i - toim) rekordist puudu, aga loodetavasti saan sel aastal veel paar võimalust. Minu jaoks on see üks raskemaid rekordeid, mida ületada," tõdes McColgan.

Ratastoolivõistlusel teenis meestest esikoha Danny Sidbury (21.23), naistest oli parim Samantha Kinghorn (24.45).