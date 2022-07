Endist vormel-1 juhti süüdistatakse suures pettuses

91-aastast Ecclestone'i süüdistatakse väidetavas suutmatuses deklareerida HM Revenue & Customsile (HMRC) kuuluvaid varasid, mille väärtus kandub üle 400 miljoni naela, teatas riigiprokuratuur esmaspäeval. Ta astub 22. augustil Westminsteri kohtu ette.

Peaprokurör Andrew Penhale ütles: "CPS on läbi vaadanud HMRC tõendite toimiku ja andnud loa esitada Bernard Ecclestone'i vastu süüdistus pettuses valeandmete esitamise teel seoses sellega, et ta ei deklareerinud HMRC-le oma vara olemasolu. Vara paikneb välismaal, mille väärtus kandub väidetavalt üle 400 miljoni naela.

HMRC pettuste uurimisteenistuse direktor Simon York ütles, et süüdistused esitati pärast "keerulist ja ülemaailmset kriminaaluurimist".

York lisas: "Võime kinnitada, et Ecclestone'i vastu on esitatud süüdistus väära esituse tõttu. Kriminaalsüüdistus on seotud maksukohustustega, mis tulenevad enam kui 400 miljoni naela suurusest varast, mida HMRC eest varjati.

CPS lisas, et kriminaalmenetlus on nüüd aktiivne ja "on äärmiselt oluline, et internetis ei toimuks kommenteerimist ega teabe jagamist, mis võiks mingil viisil uurimist kahjustada".

Ecclestone lahkus 2017. aastal vormel-1 tegevjuhi kohalt, lõpetades oma 40-aastase valitsemisaja ülemaailmse vormelisarja üle.