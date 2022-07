Leclerc, Verstappen ja Hamilton said 10 000 eurot trahvi

Rajakohtunikud kutsusid pärast autasustamisi Ferrari, Red Bulli ja Mercedese esindajad enda juurde, sest leiti videotõestus, et sportlaste meeskonna liikmed sisenesid kinnisesse alasse ilma loata.

Kinnisesse alasse sisenemine on keelatud, et tagada see, et ühelegi sportlasele ei anta ühtegi eset enne kaalumist.