Ebaõnnestunud boksipeatus nurjas Vipsi võistluse

Teiselt kohalt startinud Vips läks stardisirgel võistluse liidriks ja püsis esikohal kuni seitsmenda ringini. Seejärel langes eestlane mõne kurviga liidrikohalt kuuendaks.

Ring hiljem suundus Vips boksi, kuid sarnaselt eelmisele etapile Silverstone'is, ei saanud mehaanikud Vipsi vormeli esiratast kiiresti kinnitada ja rajale naases eestlane 16. kohal. Ühtlasi sattus Vips ebaturvalise boksist väljumise tõttu uurimise alla, kuid peagi teatasid võistluse kohtunikud, et boksiteel juhtunut uurima ei hakata.

Paari ringiga kerkis Vips 12. kohale, kus ta püsis kuni võistluse lõpuni. Kuna mitmetele Vipsist eespool lõpetanud sõitjatele määrati ajakaristused, sai eestlane kokkuvõttes 10. koha.

Võitjaks tuli Richard Verschoor (Trident), teisena ületas finišijoone Roberto Merhi (Campos) ja kolmandana Jehan Daruvala (Prema). Merhi pidi siiski oma teise koha loovutama, sest ta sai rajapiirete ületamise eest 10-sekundilise karistuse. Hispaanlasele läks lõpuks kirja viies koht, pjedestaalile tõusis Logan Sargeant (Carlin).

10. koha eest teenis Vips ühe punkti ning sarja üldarvestuses paikneb ta 64 punktiga kaheksandal kohal. Järgmine etapp sõidetakse kahe nädala pärast Prantsusmaal Paul Ricardi ringrajal.

