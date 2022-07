Vips jäi Austria etapi kvalifikatsioonis napilt teiseks

Vipsi edestas Frederik Vesti (ART GP) kõigest 0,035 sekundiga. Kolmandaks sõitis end Logan Sargeant, kes kaotas Vipsile 0,130 sekundiga.

Sarja üldliider Felipe Drugovich oli viies, kaotades liidrile 0,192 sekundiga.

Austria GP sõidetakse pühapäeval algusega kell 11.00.

Frederik Vesti takes #F2 POLE POSITION in Spielberg with a 1:14.123 +0.035s ahead of Juri Vips, Logan Sargeant, Iwasa, Drugovich, Doohan...



