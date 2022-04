Karolin Kaivoja valiti naiste jalgpalli EM-finaalturniiri kohtunikuks

Kaivojast saab tänavu suvel toimuval EM-il esimene Eesti kohtunik, kes on teenindanud täiskasvanute finaalturniiri kohtumisi. Varasemalt valiti Kaivoja ka 2019. aastal toimunud U-19 neidude Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile ning ta on teenindanud ka mitmeid naiste Meistrite liiga kohtumisi, neist viimane oli märtsikuine Madridi Reali ja Barcelona vaheline veerandfinaal.

Esimese eestlasena täiskasvanute finaalturniirile jõudmine on Kaivoja sõnul väga suur au. "Tunne on ülev ja võimas – olen uudist juba mitu nädalat oodanud ja päriselt see veel kohale jõudnud ei olegi. Tehtud on palju tööd ja vaeva tuleb kõvasti näha ka edaspidi. Üks asi on määramine teenida, teine aga kohapeal oskusi näidata ja oma riiki esindada. Tahan kindlasti Eesti lippu kõrgel hoida ja tõestada, et meie oskame ja suudame!" rääkis Kaivoja.

Kaivoja ootab ees võimalus pääseda teiselegi suurturniirile – nimelt valiti eestlane ka 2023. aastal Austraalias ja Uus-Meremaal toimuvate naiste maailmameistrivõistluste kohtunike kandidaatide sekka. Lõplik valik tehakse 100 abikohtuniku seast.

Inglismaal toimuv 2022. aasta naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir saab avapaugu 6. juulil ning meistritiitli võitja selgitatakse Londonis Wembley staadionil 31. juulil.