Naiste EM-finaalturniiri kohtunikuks valitud Kaivoja: seedin seda kõike veel

"Eks ma ise ka veel seedin seda kõike veel. Sain eile teada ja põhimõttelist kohe sai sellest teada kogu Eestimaa, nii et ma veel harjun selle mõttega, mulle pole see kindlasti kohale jõudnud. Suur tunnustus ongi juba see nii-öelda määramine, aga peas nagu ise tead, et tegelikult kõige suurem asi on veel ees. See, kuidas sa sinna lähed ja neid mänge teenindad, kõik see, mis sellega kaasneb. See on vägev, see on juba praegu peas nii vägev asi. Uskumatu," rääkis Kaivoja.

Varasemalt valiti Kaivoja ka 2019. aastal toimunud alla 19-aastaste neidude EM-finaalturniirile. Lisaks on ta teenindanud mitmeid naiste Meistrite liiga kohtumisi, millest viimane oli märtsikuine Madridi Reali ja Barcelona vaheline veerandfinaal.

"See (Madridi Reali ja Barcelona kohtumine) oli kogu brigaadile ka esimene mäng VAR-iga, tekitas mõnusat kõhedust ja ärevust, et kuidas hakkama saab. Aga tegelikult oli väga äge. Meil oligi üks VAR-i sekkumine, see oli tegelikult väga huvitav olukord, millest on ka räägitud. Sealt oli palju õppida," sõnas Kaivoja. "Mulle tundub, et kui meie brigaad sai EM-ile, siis midagi me seal hästi tegime," lisas ta.

Kaivoja ei osanud kommenteerida, kas EM-ile pääsetakse sama brigaadiga, kellega koos varasemalt rahvusvahelisi mänge vilistati. Praegu teab eestlanna, et ees ootab VAR-i harjutamine.

"Täpsem info meile veel tuleb. Teame, et meil on minek veel kindlasti VAR-i harjutama. Istanbul on millalgi ees, meile anti väike vihje, aga eks suuremad sellised nii-öelda kokkusaamised võib-olla veel tulevad. Tavapärane asi ju kõik jätkub, aga eks nagu oma oma peas ja oma treeningutes tuleb olla natukene targem ja hoolikam. See on minu eesmärk, et hoida ennast tervena, see on kõige tähtsam," lisas Kaivoja.

Inglismaal toimuv 2022. aasta naiste EM-finaalturniir algab 6. juulil, võitja selgitatakse Londonis Wembley staadionil 31. juulil.

Kuula pikemalt raadiointervjuust.