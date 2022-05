Karolin Kaivoja kuulus Meistrite liiga finaali kohtunikebrigaadi

Prantsusmaa naiste kõrgliiga liidri ja nüüdseks kaheksakordse Meistrite liiga võitja Lyoni 3:1 võidumängus Barcelona üle olid koos Kaivojaga peakohtunik Lina Lehtovaara (Soome), abikohtunik Chrysoula Kourompylia (Kreeka) ja neljas kohtunik Jana Adámková (Tšehhi). Kõik neli kohtunikku on ametis ka sel suvel Inglismaal toimuval naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.

Kuigi suurest finaalkohtumisest on mõned päevad juba möödunud, on Kaivoja sõnul emotsioonid endiselt ülevad. "Tunded on isegi suuremad, kui olid siis, kui naiste EM-finaalturniiri määramine tuli. Kõik ei olegi veel päriselt kohale jõudnud. Need tunnid, mis ma staadionil veetsin, olid väga võimsad ja elan ikka veel selle tunde sees," rääkis Kaivoja.

Enam kui 32 000 silmapaari ees abikohtuniku tööd tehes möödus mäng eestlase sõnul edukalt. "Enne avavilet oli sees väike mõnus närv ja ülejäänud aja olin nii mängus sees, et ümbritsevale ei jõudnudki tähelepanu pöörata. Kära oli küll palju, aga tegime oma asja. Selle tagasiside põhjal, mis siiani saanud oleme, läks mäng hästi. Endal on väga hea tunne ja ma arvan, et peabki olema!"

Meistrite liiga finaalis abikohtunikuks olemine on Kaivoja jaoks ühe suure unistuse täitumine. "Ei oleks osanud arvata, et see nii vara juhtub. Kindlasti on tegemist minu senise karjääri tipphetkega ja võin enda üle uhke olla," rääkis Kaivoja, kes asub nüüd järgmiste unistuste poole püüdlema.