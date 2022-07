Aerutamise Eesti meistrivõistlustel panid soosikud oma paremuse maksma

Aidu sõude- ja arutamiskanalis kohtusid laupäeval Eesti tipud aerutamise Eesti meistrivõistluste 1000 meetri ja 200 meetri distantsideks. Päeva esimene start, meeste ühekanuu 1000 meetrit aga viibis, kuna üks võistlejatest ei jõudnud õigeaegselt võistluspaika.

Distantsi kokkuvõttes konkurendi Deniss Tihhomirovi ees ülekaalukalt 13,6 sekundiga võitnud Joosep Karlson tunnistas, et alguses segas hilinenud start võistlusele keskendumist. "Tekitas isegi väga palju pahameelt, kui aus olla, ja pulss ka sellest tingituna läks kohe raketina taevasse. Kindlasti andis see sportlikku viha juurde. Lõppkokkuvõttes tulin sellest hästi välja, kuigi võit on see, mis pühib põhimõtteliselt kõik negatiivsed mõtted niikuinii peast ära, et lõppkokkuvõttes läks väga hästi."

Lisaks ühekanuule võidutses Karlson koos Taimo Priinitsaga ka sama distantsi kahekanuul, Tihhomiroviga läks 200 m ühekanuu võit jagamisele. Karlsoni järgmiseks eesmärgiks on augustikuised tiitlivõistlused - MM Kanadas ja ka EM, kus toimub ka kvalifikatsioon järgmise aasta Euroopa mängudele.

"Kõigepealt tuleb ära oodata MM-ile saatmise otsus, aga ma ise olen optimistlik selles osas ja ma usun, et TOP14 ehk siis B-finaali esiviisik võiks olla täiesti realistlik ja see peaks olema ka eesmärk. Piisavalt suur eesmärk, et ka kõditab natukene sisemuses," sõnas Karlson.

Naiste ühesüstal tuli esimeseks narvalanna, möödunud aastal naistest Eesti parimaks kroonitud ja EM-il kolmanda koha saanud Jelizaveta Fjodorova. "Võiks öelda, et Eesti meistrivõistlustel on päris keeruline endast kõik anda, sest tuleb ju üksi eest minna, aga võtsin ennast kokku."

Meeste ühesüsta võit läks seekord Aron Faberile, kes võitis lähima konkurendi ees ligi viiesekundilise eduga. "Meil on MM-ile pääsemiseks ajalised normatiivid, et tuli päris kõvasti panna ja panin ka. Praegu on väga palav ja palavisega on raske endast päris kõike anda."

Seekordsetel Eesti meistrivõistlustel sõidetaval kuuel distantsil ihkab Faber kõik kullad võtta, seda enam, et tugevaim konkurent Albert Orlov pidi haiguse tõttu võistlustest loobuma. "Ühelt poolt on tõesti natuke kergendav, et võtab natukene pingeid maha, aga samas, ega konkurentideta võit ei ole sama, mis ta on konkurentidega."

Koos Slava Ljubtšitšiga võttis Faber ka 1000 meetri kahesüstal võidu, 200 m üheüstal jäi siiski alla suure spordiga lõpparve teinud Kaspar Sulale.