Tass: me ei suutnud teist käiku sisse panna

"Saksamaa oli kõvasti füüsilisem nii rünnakul kui kaitses. Meie ei saanud neid viskeid, mis me proovisime ja nemad said kõik, mis nad tahtsid. Kahjuks nii see korvpall läheb, kui sa lubad vastastel võtta neid viskeid, mis nad tahavad," ütles Tass.

Kaitses läks Saksamaa koondise vastu üsnagi raskeks.

"Eks meil on talendikad mängijad aga samuti on ka neil. Kui me oleks väga tahtnud, siis oleks see mäng võinud ka punkt-punkti peale minna."

Mängu algus oli Eesti jaoks parem, kuna saadi kohe 5:0 ette.

"Mängu alguses saime ennast väga hästi käima, kuid siis nad panid teise käigu sisse, aga meie ei suutnud seda teist käiku panna," kommenteeris Tass.

Tass jäi rahule sellega, et sai nii suure koondise vastu niivõrd vägeva publiku ees debüüdi teha.

"Olen rahul, et sain oma debüüdi tehtud Eesti koondise eest ja ülimalt kahju et see niimoodi läks sellise tulemusega. Ei saa öelda, et on olnud paremat võimalust debüüti teha nii tugeva võistkonna vastu ja sellise publiku ees," sõnas Tass peale mängu. "Fännid olid tublid. Vabandan, et ei suutnud oma poolelt tõelist taset näidata, kus me tegelikult olime."

Tass ei ole veel selgusele jõudnud, millises klubis uuel hooajal mängimist jätkata.

"Ei ole veel avalik. Siiamaani ootan isegi, kus ma karjääri jätkan. Need neli aastat, mis ma Saint Mary's mängisin - nemad arendasid mind nii mängija kui ka inimesena. Kõik mehed, kes seal on, nii meeskonnakaaslased ja ka treenerid – see kõik on üks suur pere. Mängijad on kõrval nagu vennad," sõnas Tass.